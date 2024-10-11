Madball обявиха нов албум и пуснаха сингъла „Rebel Kids“

Madball обявиха десетия си студиен албум. Записът носи заглавието "Not Your Kingdom" и ще излезе на 24 юли чрез Nuclear Blast.

Паралелно с анонса нюйоркските хардкор ветерани представиха и сингъла „Rebel Kids“.

Според вокалиста Фреди Крисиен именно „Rebel Kids“ е първата песен, написана за албума още преди около две години, като тя се е превърнала в отправна точка за целия запис. Той описва "Not Your Kingdom" като най-личния албум на Madball досега, в който групата засяга теми, свързани със състоянието на света и човешката природа.

Видеото към „Rebel Kids“ е режисирано съвместно от Фреди Крисиен и Дейв Кoуза.