Loudstorm: Autumn Assault – еднодневен метъл фестивал на 18 октомври в София

На 18 октомври (събота) в клуб „При Черепите“ ще се проведе еднодневният метъл фестивал Loudstorm: Autumn Assault , организиран от ZMF Productions. Събитието ще събере шест групи от България и чужбина за вечер, посветена на тежката музика.

Участие ще вземат Day 40 (Великобритания), Death Row (България), Hyperborea (България), Grunt (България), Innervate (България) и Necrognosis (България). Участието на британската група Day 40 е част от тяхното европейско турне.

Фестивалът е отворен за всички възрасти.

Вратите на клуба ще бъдат отворени в 17:00 ч., а първата група ще започне своето изпълнение в 17:30 ч.

Цени на билетите:

– 20 лв за лица над 20 години

– 10 лв за лица под 20 години

По време на събитието ще бъде организирана и томбола с награди.