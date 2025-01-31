Nick Cave and The Bad Seeds обявиха нови европейски дати за лятото на 2026 г.

Nick Cave and The Bad Seeds обявиха нова серия европейски концерти за лятото на 2026 г. След като единствената първоначално насрочена изява на групата във Великобритания – в Preston Park, Брайтън в края на юли – беше разпродадена моментално, австралийската рок легенда потвърди пълно турне, което ще започне в началото на юни.

Обиколката, озаглавена Live Summer 2026, е част от продължаващото световно турне в подкрепа на 18-ия студиен албум на бандата Wild God, издаден през 2024 г. В състава на групата влизат Ник Кейв, Уорън Елис, Джим Склавунос, Джордж Вйестика, Лари Мълинс, Карли Парадайс и басистът на Radiohead Колин Грийнууд.

Преди европейските дати, през януари и февруари 2026 г., бандата ще има концерти в Австралия и Нова Зеландия. Очаква се скоро да бъдат обявени и още дати от турнето.

График на европейските концерти:

– 6 юни – Малахайд, Ирландия

– 16 юни – Линген, Германия

– 18 юни – Ебельтофт, Дания

– 20 юни – Прага, Чехия

– 21 юни – Клам, Австрия

– 24 юни – Атина, Гърция

– 26 юни – Виа́реджо, Италия

– 28 юни – Антверпен, Белгия

– 30 юни – Берлин, Германия

– 6 юли – Щутгарт, Германия

– 9 юли – Лисабон, Португалия

– 14 юли – Ним, Франция

– 15 юли – Виен, Франция

– 17 юли – Каре, Франция

– 31 юли – Брайтън, Великобритания

– 2 август – Дрезден, Германия

– 5 август – Пула, Хърватия

– 7 август – Белград, Сърбия

– 9 август – Букурещ, Румъния

– 13 август – Осло, Норвегия

– 18 август – Вилнюс, Литва

– 21 август – Шарлевил-Мезиер, Франция

– 23 август – Мюнхен, Германия

– 25 август – Бон, Германия

– 28 август – Париж, Франция

Билети и подробности за турнето са налични на официалния уебсайт на Nick Cave and The Bad Seeds.