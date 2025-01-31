Въведете търсената дума и натиснете Enter
Nick Cave and The Bad Seeds обявиха нови европейски дати за лятото на 2026 г.

Публикувано на 06 Октомври 2025
Снимка: Sasha Lecca

Nick Cave and The Bad Seeds обявиха нова серия европейски концерти за лятото на 2026 г. След като единствената първоначално насрочена изява на групата във Великобритания – в Preston Park, Брайтън в края на юли – беше разпродадена моментално, австралийската рок легенда потвърди пълно турне, което ще започне в началото на юни.

Обиколката, озаглавена Live Summer 2026, е част от продължаващото световно турне в подкрепа на 18-ия студиен албум на бандата Wild God, издаден през 2024 г. В състава на групата влизат Ник Кейв, Уорън Елис, Джим Склавунос, Джордж Вйестика, Лари Мълинс, Карли Парадайс и басистът на Radiohead Колин Грийнууд.

Преди европейските дати, през януари и февруари 2026 г., бандата ще има концерти в Австралия и Нова Зеландия. Очаква се скоро да бъдат обявени и още дати от турнето.

График на европейските концерти:
– 6 юни – Малахайд, Ирландия
– 16 юни – Линген, Германия
– 18 юни – Ебельтофт, Дания
– 20 юни – Прага, Чехия
– 21 юни – Клам, Австрия
– 24 юни – Атина, Гърция
– 26 юни – Виа́реджо, Италия
– 28 юни – Антверпен, Белгия
– 30 юни – Берлин, Германия
– 6 юли – Щутгарт, Германия
– 9 юли – Лисабон, Португалия
– 14 юли – Ним, Франция
– 15 юли – Виен, Франция
– 17 юли – Каре, Франция
– 31 юли – Брайтън, Великобритания
– 2 август – Дрезден, Германия
– 5 август – Пула, Хърватия
– 7 август – Белград, Сърбия
– 9 август – Букурещ, Румъния
– 13 август – Осло, Норвегия
– 18 август – Вилнюс, Литва
– 21 август – Шарлевил-Мезиер, Франция
– 23 август – Мюнхен, Германия
– 25 август – Бон, Германия
– 28 август – Париж, Франция

Билети и подробности за турнето са налични на официалния уебсайт на Nick Cave and The Bad Seeds.

