Lord Of The Lost с видеоклип към сингъл “Bazaar Bizarre” от новия албум "OPVS NOIR Vol. 1"

Германската група Lord Of The Lost сподели видеоклип към сингъла “Bazaar Bizarre”. Парчето е откриващо в новия студиен албум "OPVS NOIR Vol. 1", издаден на днес (8 август) чрез Napalm Records. Това е първата част от планирана трилогия, която е налична и в няколко лимитирани специални издания.

“Bazaar Bizarre” показва по-мрачно и комплексно звучене, връщайки елементи от ранния стил на групата. Композицията е дълга и структурно по-сложна, което според фронтмена Крис Хармс я прави своеобразен „киномански трейлър за ушите“, въвеждащ в атмосферата на цялата трилогия.

След успеха на албума "Blood & Glitter", който оглави германската класация, и участието им на финала на Евровизия 2023, Lord Of The Lost продължават да разширяват своята музикална посока, като комбинират готическа естетика, тежки рифове и експериментални елементи.