Lex Legion пуснаха дебютния сингъл „Sleep Eternally“

Новата супергрупа Lex Legion, в чийто състав влизат музиканти от класическия период на King Diamond, представи дебютния си сингъл „Sleep Eternally“, придружен от официално видео.

Проектът събира Мики Дий, Анди Ла Рок, Пийт Блак и Хал Патино, заедно с вокалиста Нилс К. Рю (Pagan’s Mind).

Идеята за Lex Legion се ражда отдавна, но сега вече е реалност – банда, изградена върху десетилетия обща история и желание за ново начало, без ограниченията на миналото.

Дебютният албум „Lex Legion“ ще излезе през юни 2026 г. чрез MNRK Music Group и ще заложи на класически метъл подход с модерен заряд.

Първият сингъл „Sleep Eternally“ задава тона - тежък старт, мощни вокали и ясно усещане за 80-тарски дух, пречупен през опита на музиканти, минали през банди като Motörhead и Scorpions.

Според Анди Ла Рок, албумът е замислен като музикално пътешествие, в което всяка песен носи собствена атмосфера, но всички заедно изграждат цялостна картина.

