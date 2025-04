Концертът на Таря Турунен и Mарко Хиетала във Варна е тази вечер

Таря Турунен и Марко Хиетала вече са във Варна и се подготвят да превземат варненската публика довечера в Двореца на културата и спорта. След шоуто там се отправят директно към столицата, където в петък, 4-ти април, „Асикс Арена“ ще им отеснее, тъй като ще излязат пред отдадените си софийски фенове в почти разпродадената към момента зала.

Подгответе се да се върнете във времето на оригиналните Nightwish, когато Таря и Марко изпяха заедно ‘The Phantom of the Opera’, ‘Wish I Had an Angel’, ‘Dead to the World’ и още други. Наред с тях ще чуем и новата им съвместна песен ‘Left on Mars’, както и любими парчета от соловите им кариери.

Първа на сцената, за да подгрее публиката, ще излезе чешката симфоник пауър метъл банда Symphonity.

Очакват ни букет от емоции в тези две предстоящи вечери. Не ги пропускайте!

Ето графикът и за двата концерта:

18:00 – Отваряне на вратите

18:50 – Symphonity

19:50 – Marko Hietala

21:30 – Tarja Turunen

23:00 – Очакван край на шоуто

Ограничено количество билети за концерта на Таря Турунен и Марко Хиетала на 4 април 2025 г. в зала „Асикс Арена“ все още могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“) и Тикетпортал, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.ticketportal.bg/ на цени от:

60 лв. за правостоящи

80 лв. за правостоящи Front of Stage

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител