Китара на Еди Ван Хален от 1982 г. се очаква да достигне до 3 милиона долара на търг

Китарата на Еди Ван Хален от 1982 г. – електрически модел Kramer – ще бъде един от акцентите на първата „Grails Week“ на аукционната къща Sotheby’s в Ню Йорк тази есен.Събитието ще се проведе между 21 и 28 октомври, а очакванията са инструментът да достигне цена между 2 и 3 милиона долара.

Китарата е използвана от Ван Хален през 1982 и 1983 г. и по-късно е подарена на дългогодишния му китарен техник Руди Лайрен, като върху нея има и специално посвещение. По-късно тя попада в ръцете на Мик Марс от Mötley Crüe, който я използва при записите на албума "Dr. Feelgood", включително в песента „Slice Of Your Pie“. Настоящият ѝ собственик остава неизвестен.

Днес, собственикът на китарата не е известен, но преди търга тя ще бъде изложена в Монтерей, Калифорния, от 13 до 16 август. Според Sotheby’s, инструментът свързва две истински рок легенди и с уникалната си изработка и история е „истински граал“ за колекционерите.

За сравнение – през април миналата година друга китара на Еди Ван Хален, използвана в клипа на „Hot For Teacher“, беше продадена за почти 4 милиона долара.