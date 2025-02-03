Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е приет в болница в Буенос Айрес

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е бил приет в болница в Буенос Айрес, дни преди предстоящите концерти на групата в аржентинската столица.

Според информация на Reuters, от вчера - 19 март, говорител на бандата е направил официално изявление:

„От предпазливост Стиви беше приет в местна болница, където преминава пълен набор от изследвания. Той се чувства добре и е в добро настроение. Очаква с нетърпение да се качи на сцената в понеделник.“

AC/DC имат насрочени три концерта в Буенос Айрес – на 23, 27 и 31 март, като част от южноамериканския етап на турнето „Power Up“.

69-годишният Стиви Йънг е племенник на основателите на групата Малкълм Йънг и Ангъс Йънг. Той се присъединява към AC/DC през 2014 г., след като Малкълм се оттегля от активна дейност.

По това време Ангъс Йънг споделя, че изборът на Стиви е бил напълно естествен:

„Самият Малкълм искаше да продължим… и логичният избор да заеме мястото му беше моят племенник Стиви. Той вече беше свирил с нас през 1988 г. и се справи отлично.“

В друго интервю Ангъс допълва, че Стиви бързо се вписва в звученето на групата:

„Той просто се включи в това, което правим, защото е от същото поколение като нас с Малкълм. Израснали сме заедно. Малкълм имаше свой характерен стил на ритъм китарата, а Стиви успя да го пресъздаде.“

Малкълм Йънг почина през ноември 2017 г. на 64-годишна възраст, след като в продължение на няколко години се бореше с деменция.

Очаква се повече информация около състоянието на Стиви Йънг да бъде оповестена в следващите дни, но към момента от лагера на AC/DC уверяват, че той е стабилен и се готви да се върне на сцената.