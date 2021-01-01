Khanъ представиха видеоклип към „Огнен Меч“

Khanъ представиха видеоклип към песента „Огнен Меч“ – поредния сингъл от новия си албум „Битка“. След „Бай Ганьо“ и „Гергана“, новото парче показва друга страна от звученето на групата и стъпва по-сериозно върху класическия пауър метъл.

Според музикантите „Огнен Меч“ е вдъхновена от най-добрите традиции на жанра и разказва история за смелост, битки, легендарни герои и приключения.

Видеоклипът започва около маса за ролева игра, където членовете на групата играят „Зандани и дракони“, а малко по-късно действието се пренася на бойно поле. В центъра на историята е герой, който получава магически меч от самодива и се впуска в битка срещу враговете си. Не липсват и бардове, които възпяват подвизите му, както подобава на всяка добра легенда.

Режисьор на видеото е Александър Негревски. В снимките участват състезатели по историческа фехтовка, участници във възстановки, ролеви играчи и артисти, работещи с огнени ефекти. Сред запомнящите се моменти е появата на гайдаря Камен, който свири с каба гайда насред разгара на битката.

„Огнен Меч“ е част от албума „Битка“, който Khanъ представиха по-рано тази година с концерти в София, Пловдив, Варна, Бургас и на крепостта Царевец.

Следващите участия на групата са на 24 юли на Hills of Rock в Пловдив и на 25 юли на рок събора на МК „Дуло“ в Челопеч.