Келтик пънк веселба с The Rumjacks на 22 август в София

На 22 август на откритата сцена в Маймунарника в София ще ни гостуват австралийската келтик пънк бригада THE RUMJACKS! Групата вече има обявено европейско турне, а от днес България също става част от него.

The Rumjacks са вече добре познати на българската публика. Имат 4 гостувания в България между 2017 и 2021, с жестоки концерти в София и Пловдив, където феновете не спряха да куфеят през почти двучасовите им изпълнения на живо.

Възпламеняващите им концерти и безкрайните турнета е причина да са споделяли сцена с най-разнообразни групи като Dropkick Murphys, The Interrupters, Anti Flag, CJ Ramone, The Real McKenzies, Gogol Bordello, Ruts DC, Guttermouth, GBH, UK Subs и The Aggrolites.

От създаването на бандата в Сидни в края на 2008 те натрупват над 100млн гледания в YouTube, като само близо 85млн от тях са с "Irish Pub Pub Song". През собствения си лейбъл "Celtic Punk" те издават три EP-та – "Brass of Gold", "Hung, Drawn & Portered" и "Sound as a Pound", както и пет мощни албума – "Gangs of New Holland", "Sober & Godless", "Sleepin' Rough", "Saints Preserve Us" и "Hestia".

Билети за концерта могат да бъдат намерени в мрежата на Epay.Go

Първите 100 билета са на промоционална цена – 30лв.