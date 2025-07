Nine Inch Nails с първа нова песен от 5 години насам: “As Alive as You Need Me to Be”

Nine Inch Nails представиха първата си нова песен от пет години насам. Тя носи заглавието “As Alive As You Need Me to Be” и е първи сингъл от предстоящия саундтрак към научнофантастичния филм “TRON: Ares”.

Парчето дебютира в официалния трейлър на филма, като вече е достъпно и за самостоятелно слушане със специална визуализация(виж по-долу в новината).

Това е първият път, в който цял саундтрак е официално подписан с името Nine Inch Nails, въпреки че основателите на групата Трент Резнър и Атикус Рос са добре познати в света на киното с носещи "Оскар" композиции през последните 15 години.

Пълният саундтрак към "TRON: Ares" включва 24 композиции и ще излезе на 19 септември, като вече могат да бъдат направени предварителни поръчки. Премиерата на самият филм в на 10 октомври.

TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) съдържание:

1. Init

2. Forked Reality

3. As Alive As You Need Me To Be

4. Echoes

5. This Changes Everything

6. In The Image Of

7. I Know You Can Feel It

8. Permanence

9. Infiltrator

10. 100% Expendable

11. Still Remains

12. Who Wants To Live Forever?

13. Building Better Worlds

14. Target Identified

15. Daemonize

16. Empathetic Response

17. What Have You Done?

18. A Question Of Trust

19. Ghost In The Machine

20. No Going Back

21. Nemesis

22. New Directive

23. Out In The World

24. Shadow Over Me