Шведските дет метъл ветерани Unleashed представиха новия си сингъл "A Toast To The Fallen", придружен от официално текстово видео. Това е трето парче от предстоящия им албум “Fire Upon Your Lands”, който ще излезе на 15 август чрез Napalm Records.

Песента е посветена на героите, паднали в битка – избрани от валкириите и приети във Валхала.