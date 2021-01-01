Kasabian с нов сингъл „Great Pretender“, готвят албума „Act III“

Британската група Kasabian представи новия си сингъл „Great Pretender“. Това е втора песен от предстоящия албум на групата "Act III", който ще излезе на 17-ти юли.

По думите на Серж Пицорно, „Great Pretender“ разглежда темата за т.нар. "синдром на самозванеца" – усещането, че не си достатъчно добър, въпреки че вече си постигнал нещо:

„Това е онзи момент точно преди да излезеш на сцена – когато светлините угаснат и всичко е „сега или никога“.“

Албумът „Act III“ ще излезе на 17 юли 2026 г. и ще бъде деветият студиен запис в дискографията на групата. В него ще влязат 10 песни и три интерлюдии, като звученето е описано като китарно ориентиран психеделичен поп с характерния почерк на Kasabian. Миналата година групата сподели сингъла "Hippie Sunshine"

Новият материал идва след „Happenings“ (2024) и продължава активния период за бандата през последните години.

Чуйте „Great Pretender“ по-долу: