Кай Хансен представи новия сингъл „Feeding The Beast“

Кай Хансен представи новия си сингъл „Feeding The Beast“, придружен от официален видеоклип.

Германският музикант публикува новината в социалните мрежи с краткото послание: „Новото ми видео вече е тук. Новият ми сингъл "Feeding The Beast" ще бъде достъпен навсякъде от полунощ.“

Хансен е сред най-влиятелните фигури в европейския хеви метъл. Като съосновател на Helloween той има ключова роля за оформянето на пауър метъл звученето през 80-те години, а по-късно продължава развитието на жанра с Gamma Ray.

С повече от четири десетилетия кариера зад гърба си, Кай Хансен е едно от най-разпознаваемите имена на германската метъл сцена. През последните години той съчетава работата си с Helloween и собствените си музикални проекти, като продължава да записва и изнася концерти по цял свят.