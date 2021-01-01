Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Кай Хансен представи новия сингъл „Feeding The Beast“

Основателят на Helloween и лидер на Gamma Ray се завръща с нова самостоятелна песен

Публикувано на 17 Юни 2026
Кай Хансен представи новия сингъл „Feeding The Beast“

Кай Хансен представи новия си сингъл „Feeding The Beast“, придружен от официален видеоклип.

Германският музикант публикува новината в социалните мрежи с краткото послание: „Новото ми видео вече е тук. Новият ми сингъл "Feeding The Beast" ще бъде достъпен навсякъде от полунощ.“

Хансен е сред най-влиятелните фигури в европейския хеви метъл. Като съосновател на Helloween той има ключова роля за оформянето на пауър метъл звученето през 80-те години, а по-късно продължава развитието на жанра с Gamma Ray.

С повече от четири десетилетия кариера зад гърба си, Кай Хансен е едно от най-разпознаваемите имена на германската метъл сцена. През последните години той съчетава работата си с Helloween и собствените си музикални проекти, като продължава да записва и изнася концерти по цял свят.

Ключови думи: