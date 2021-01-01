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Insomnium представиха „Shadowlife“ първи сингъл от новия си албум

Финландците открехват вратата към десетия си студиен албум, който се очаква през октомври

Публикувано на 18 Юни 2026
Insomnium представиха „Shadowlife“ първи сингъл от новия си албум

Финландските майстори на мелодичния дет метъл Insomnium представиха новия си сингъл „Shadowlife“, придружен от официален видеоклип. Песента е първи поглед към предстоящия десети студиен албум на групата, който трябва да излезе през октомври.

Вокалистът и басист Ниило Севянен определя песента като своеобразен вход към целия албум.

„Като история, „Shadowlife“ може да се разглежда като тематична врата към целия запис - елегия не само за изгубена любов, но и за постепенното осъзнаване, че нищо красиво не може да остане недокоснато от времето. Любовта, младостта, лятото и топлината не могат да бъдат съхранени завинаги“, споделя той.

Китаристът и вокалист Маркус Ванхала допълва, че идеята е била албумът да започне с по-директна и запомняща се песен.

„Опитах се да напиша очевиден хит, който да постави началото на новата глава за Insomnium. Но не се тревожете – по-дълбоките и по-мрачни композиции тепърва предстоят. Десетият ни албум е важен етап за групата и искахме едновременно да отдадем почит на историята си и да покажем нови нюанси в музиката си“, казва Ванхала.

Новият албум на Insomnium се очаква през октомври и ще бъде първо издание на групата след „Anno 1696“ от 2023 година.

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