Insomnium представиха „Shadowlife“ първи сингъл от новия си албум

Финландските майстори на мелодичния дет метъл Insomnium представиха новия си сингъл „Shadowlife“, придружен от официален видеоклип. Песента е първи поглед към предстоящия десети студиен албум на групата, който трябва да излезе през октомври.

Вокалистът и басист Ниило Севянен определя песента като своеобразен вход към целия албум.

„Като история, „Shadowlife“ може да се разглежда като тематична врата към целия запис - елегия не само за изгубена любов, но и за постепенното осъзнаване, че нищо красиво не може да остане недокоснато от времето. Любовта, младостта, лятото и топлината не могат да бъдат съхранени завинаги“, споделя той.

Китаристът и вокалист Маркус Ванхала допълва, че идеята е била албумът да започне с по-директна и запомняща се песен.

„Опитах се да напиша очевиден хит, който да постави началото на новата глава за Insomnium. Но не се тревожете – по-дълбоките и по-мрачни композиции тепърва предстоят. Десетият ни албум е важен етап за групата и искахме едновременно да отдадем почит на историята си и да покажем нови нюанси в музиката си“, казва Ванхала.

Новият албум на Insomnium се очаква през октомври и ще бъде първо издание на групата след „Anno 1696“ от 2023 година.