Inner Strive представиха видеоклип към нов сингъл „The Voice Within“

Софийската симфоник метъл банда Inner Strive представи официалния видеоклип към новия си сингъл „The Voice Within“. Песента вече е достъпна във всички стрийминг платформи, а видеото може да бъде гледано в YouTube.

Макар композицията да е написана още през 2021 година, окончателният ѝ аранжимент и записите са реализирани през тази година. Част от инструментите са записани в Audioslot при Николай Берберов – Бебо, а продуцент, миксинг и мастеринг инженер е Цецо Томов.

„The Voice Within“ е посветена на вътрешните битки, съмненията и съжалението за допуснатите грешки. Основното послание на песента е, че отговорите, които търсим, често се намират в самите нас.

Режисьор на видеото е Асен Кралев, а в реализацията му участват още Емил Тодоров, Васил Михайлов и Димитър Кичуков. Визията залага на изчистена концепция, в която лъч светлина постепенно разпръсква тъмнината, а с развитието на песента студените тонове преминават към по-топла цветова палитра в синхрон с нейното послание.

Inner Strive е симфоник/пауър метъл група от София, създадена през 2020 година. От 2024-а насам бандата активно концертира по клубни сцени и фестивали. Съставът включва Михаела Котева (вокали, клавир), Петър Димитров (китара), Йоан Стаматов (бас) и Божидар Давидков (барабани).