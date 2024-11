Helloween споделиха видео към "Eagle Fly Free" от предстоящия албум "Live At Budokan"

Легендарните немските пауър метъл герои Helloween се завръщат с мощен нов концертен албум – "Live At Budokan", който ще излезе на 13 декември 2024 г. чрез Reigning Phoenix Music (RPM).

Този величествен проект увековечава шоуто им от 16 септември 2023 г. в емблематичната зала Nippon Budokan в Токио.

За да разпалят очакванията до излизането на "Live At Budokan" още повече, Helloween пуснаха втори сингъл, "Eagle Fly Free". Тази енергична версия на класиката им улавя неподправената химия между групата и бурната японска публика в Budokan, като издига парчето на съвсем ново ниво.

"Live At Budokan" съдържание:

1. Orbit

2. Skyfall

3. Eagle Fly Free

4. Mass Pollution

5. Future World

6. Power

7. Save Us

8. Kai's Medley [Walls Of Jericho, Metal Invaders, Victim Of Fate, Gorgar, Ride The Sky, Heavy Metal Is The Law]

9. Forever And One (Neverland)

10. Best Time

11. Dr. Stein

12. How Many Tears

13. Perfect Gentleman

14. Keeper Of The Seven Keys

15. Drumokan (*on Blu-ray/DVD only!*)

16. I Want Out