Група Sindeed в „Кутията на Z-Rock“

Варненската алтернативна рок/метъл група Sindeed гостува в „Кутията на Z-Rock“, където разказа за началото си, промените в състава, новия сингъл „Ръцете ти“ и музиката, която предстои.

Sindeed започват през 2022 година като ученическа банда, но от първоначалния състав днес не е останал нито един член. Настоящата формация е заедно от около година и именно с нея музикантите продължават да развиват звученето на групата. Определението „алтернативен рок/метъл“ за тях е по-скоро широко поле за експерименти, отколкото жанрова рамка.

Поводът за гостуването им е „Ръцете ти“, първият нов сингъл след дебютното EP „Грим“ от 2024 година. Песента е замислена като многопластова история без конкретен сюжет, която оставя на слушателя сам да открие собствен смисъл. В новия материал Sindeed започват да включват и повече електронни елементи, като същевременно искат да запазят контраста между по-нежните моменти и по-мрачното и агресивно звучене.

„Ръцете ти“ получава и наградата „Вкусът на времето“ в Младежкия конкурс за нова песен на Музикаутор. Групата влиза в конкурса без големи очаквания, с желанието да свири и да се срещне с други млади музиканти, а отличието се оказва приятна изненада.

В момента Sindeed работят по първия си студиен албум. Готови са около 7–8 песни, всички на български език, а ориентирът на музикантите е албумът да бъде завършен в началото на 2027 година. Записите и продукцията правят до голяма степен сами, което им дава повече свобода да експериментират.

За началото на Sindeed, историите зад „Ръцете ти“ и „Грим“, авторската рок сцена във Варна и Добрич и какво предстои за групата, чуйте целия разговор със Stormy в „Кутията на Z-Rock“.