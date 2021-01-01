Greta Van Fleet с нов сингъл „Play Your Games“

Американската рок формация Greta Van Fleet се завърна с новия сингъл „Play Your Games“ и придружаващ видеоклип.

„Play Your Games“ е записана в Тенеси и е продуцирана от групата заедно с Майк Елизондо, работил с имена като Fiona Apple, Turnstile и Sheryl Crow. Според музикантите песента е вдъхновена от един от най-старите им демо записи, към който са се върнали години по-късно.

Резултатът е суров и директен рокендрол, който напомня за ранните дни на Greta Van Fleet и първите им концерти в родния Франкенмут, щата Мичиган. Китаристът Джейк Кишка определя песента като „улавяне на един конкретен момент и неговата енергия“.

Премиерата идва само дни след специалния концерт на групата в легендарния Bowery Ballroom в Ню Йорк, първото им участие на живо от септември 2024 г. насам.

Последният студиен албум на Greta Van Fleet е „Starcatcher“, издаден през 2023 г.