Gotthard представят новия сингъл „Smiling In The Pouring Rain“

Швейцарските хард рок ветерани Gotthard споделиха новия си сингъл „Smiling In The Pouring Rain“, който е част от предстоящия им миниалбум „More Stereo Crush“. Изданието ще излезе на 13 март 2026 г.

Новата песен носи ясно позитивно послание и е фокусирана върху надеждата и силата да продължиш напред, дори в трудни моменти. Китaристът Лео Леони споделя, че идеята зад „Smiling In The Pouring Rain“ е да вдъхне оптимизъм и увереност:

„Искахме песента да носи позитивна вибрация. Понякога животът може да бъде тъжен – дори много тъжен – но е важно да помним, че нещо добро винаги предстои. Трябва да вярваш в това, което правиш, и най-вече – в себе си. Опитваме се да дадем малко надежда.“

Вокалистът Ник Медер допълва, че песента разглежда живота като поредица от неочаквани обрати:

„Това е песен за живота и за добрите неща, които могат да се родят от трудни периоди. Понякога той е като безкрайно влакче на ужасите, а това парче е нашият прочит на идеята за ‘Singing in the Rain’.“