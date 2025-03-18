Въведете търсената дума и натиснете Enter
Gotthard представят новия сингъл „Smiling In The Pouring Rain“

Публикувано на 16 Януари 2026
Швейцарските хард рок ветерани Gotthard споделиха новия си сингъл „Smiling In The Pouring Rain“, който е част от предстоящия им миниалбум „More Stereo Crush“. Изданието ще излезе на 13 март 2026 г.

Новата песен носи ясно позитивно послание и е фокусирана върху надеждата и силата да продължиш напред, дори в трудни моменти. Китaристът Лео Леони споделя, че идеята зад „Smiling In The Pouring Rain“ е да вдъхне оптимизъм и увереност:

„Искахме песента да носи позитивна вибрация. Понякога животът може да бъде тъжен – дори много тъжен – но е важно да помним, че нещо добро винаги предстои. Трябва да вярваш в това, което правиш, и най-вече – в себе си. Опитваме се да дадем малко надежда.“

Вокалистът Ник Медер допълва, че песента разглежда живота като поредица от неочаквани обрати:
„Това е песен за живота и за добрите неща, които могат да се родят от трудни периоди. Понякога той е като безкрайно влакче на ужасите, а това парче е нашият прочит на идеята за ‘Singing in the Rain’.“

