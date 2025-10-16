Gorillaz пуснаха две нови песни „The Hardest Thing“ и „Orange County“

Gorillaz споделиха две нови песни – „The Hardest Thing“ и „Orange County“, част от предстоящия им албум „The Mountain“, който ще излезе на 27 февруари.

„The Hardest Thing“ включва участие на покойния барабанист и композитор Тони Алън. Песента е изградена минималистично и носи усещане за загуба и надежда, като ефирният вокал и пестеливата продукция звучат почти като въведение към следващото парче.

Продължението идва с „Orange County“ – композиция със значително по-светло и жизнено настроение. В нея участват още Bizarrap, Кара Джаксън и Анушка Шанкар. Двете песни са замислени като свързани емоционално и тематично части от цялостната концепция на албума.

През последните месеци Gorillaz постепенно разкриваха съдържанието на „The Mountain“. През септември групата представи водещия сингъл „The Happy Dictator“, последван от „The Manifesto“, парчето „The God of Lying“ с участието на IDLES, както и „Damascus“, в което гостуват Yasiin Bey и Omar Souleyman.

Излизането на албума ще съвпадне с ограничена четириседмична изложба House of Kong в Лос Анджелис. Освен това Gorillaz ще представят „The Mountain“ в цялост по време на два специални концерта на 22 и 23 февруари в Hollywood Palladium.