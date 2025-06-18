Гледайте новия видеоклип на Evanescence „Who Will You Follow“

Още един сингъл от предстоящия албум „Sanctuary“

Публикувано на 18 Май 2026
Evanescence пуснаха официално видео към новата си песен „Who Will You Follow“, която ще бъде включена в предстоящия им студиен албум "Sanctuary".

Парчето започва с по-сдържано пиано и вокалите на Ейми Лий, преди постепенно да премине към тежки китари, електронни елементи и по-агресивно звучене, което го нарежда сред най-тежките композиции на групата от последните години.

„Who Will You Follow“ е част от новия период за Evanescence след активната 2025 година, в която групата работи по различни саундтрак проекти и съвместни песни. През 2026-а фокусът вече е насочен към албума "Sanctuary", който излиза на 5 юни.

Видеоклипът режисиран от Дженсън Ноен, можете да гледате по-долу:

