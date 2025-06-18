Гледайте новия видеоклип на Evanescence „Who Will You Follow“

Evanescence пуснаха официално видео към новата си песен „Who Will You Follow“, която ще бъде включена в предстоящия им студиен албум "Sanctuary".

Парчето започва с по-сдържано пиано и вокалите на Ейми Лий, преди постепенно да премине към тежки китари, електронни елементи и по-агресивно звучене, което го нарежда сред най-тежките композиции на групата от последните години.

„Who Will You Follow“ е част от новия период за Evanescence след активната 2025 година, в която групата работи по различни саундтрак проекти и съвместни песни. През 2026-а фокусът вече е насочен към албума "Sanctuary", който излиза на 5 юни.

Видеоклипът режисиран от Дженсън Ноен, можете да гледате по-долу: