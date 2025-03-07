Гъс Джи и Рони Ромеро с общ концерт в София на 14 ноември

Две от най-големите имена на световната рок сцена – Гъс Джи(Firewind, Ozzy Osbourne) и Рони Ромеро(Rainbow, Michael Schenker Group, Lords of Black) – идват в София с шоу, което обещава да е сред най-горещите събития на годината.

Спектакълът е част от Convergence Tour 2025, в рамките, на което китарният виртуоз и харизматичният вокал обединяват сили, за да представят световни рок хитове от богатата си музикална история. Публиката ще бъде свидетел на енергия и инструментално майсторство на най-високо ниво.

Концертът ще се състои на 14 ноември 2025 г. от 21:00 ч. в клуб Joy Station, София. Билети могат да бъдат закупени на цени от 40 лв. при покупка в периода от 23 септември до 14 октомври, 45 лв. – от 14 октомври до 14 ноември, и 50 лв. в деня на концерта.