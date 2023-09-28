Europe обявиха нов албум „Come This Madness“ и представиха сингъла „One On One“

Шведските хард рок ветерани Europe се завръщат с нов студиен албум. След девет години пауза бандата обяви дванадесетия си запис "Come This Madness", който ще излезе на 25 септември.

С новината групата сподели и първия сингъл „One On One“, който дава ясна представа за посоката на албума.

Фронтменът Джоуи Темпест определя „One On One“ като един от любимите си моменти в албума, отбелязвайки, че макар музиката да носи свежа енергия, част от мелодиите връщат към ранните години на групата. По думите му текстът е по-малко бягство от реалността и повече отражение на съвремието.

Към сингъла излиза и видео с по-различен визуален подход. В центъра му е актьорът Питър Стормаре, познат с ролите си във филми като "Фарго" и "Големият Лебовски".