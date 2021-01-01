Electric Roxy споделиха видеоклип към нова песен - „69 Reasons“

Българската рок група Electric Roxy сподели видеоклип към песента „69 Reasons“.

„69 Reasons“ е сред най-новите авторски композиции на групата и съчетава глем рок и класически хеви метъл. Песента е създадена от Томи Комов и Алекс Колев и вече получава своя официален видеоклип.

Както и предишни проекти на бандата, видеото е реализирано с подкрепата на „Музикаутор“. Режисьор е Петъо Станков.

Създадени през 2020 г., Electric Roxy продължават да работят по нова авторска музика и да развиват присъствието си на българската рок сцена.

Видеото към „69 Reasons“ можете да гледате по-долу: