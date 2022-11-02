Екзитус споделиха сингъла „На крачка от Рая“

Рок група Екзитус издаде нов сингъл, озаглавен „На крачка от Рая“. Парчето е част от предстоящия им албум и вече е налично в дигиталните платформи.

„На крачка от Рая“ е рок балада, позната на публиката от концертните изяви на групата, а сега за първи път получава и студийна версия. Авторът на песента Андро Стубел споделя, че това е едно от онези парчета, които отдавна са намерили място в сърцата на феновете, а вокалистът Пламен Кирков допълва, че записът ѝ е бил планиран от години.

Сингълът е част от концептуалния албум „27 крачки до Рая“, вдъхновен от т.нар. „Клуб 27“ – символичното обединение на музикални легенди, напуснали света на 27-годишна възраст. Сред тях са имена като Джим Морисън, Кърт Кобейн, Джанис Джоплин и Джими Хендрикс, чието влияние продължава да оформя поколения музиканти.

Албумът е замислен като израз на уважение към тези артисти и тяхното наследство. В създаването му участват Пламен Кирков (бас и вокали) и Андро Стубел (китари и композиции), заедно с оригиналния барабанист на Екзитус от 90-те Георги Марков, както и китариста Цветан Попов.

Записите са реализирани в Band House и VolumeUP, а смесването и мастерингът са дело на екипа на ANP Music Production. Обложката на албума отново е създадена от Венета Гергова.