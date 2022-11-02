Въведете търсената дума и натиснете Enter
Екзитус споделиха сингъла „На крачка от Рая“

Групата работи върху концептуален нов албум

Публикувано на 27 Януари 2026
Рок група Екзитус издаде нов сингъл, озаглавен „На крачка от Рая“. Парчето е част от предстоящия им албум и вече е налично в дигиталните платформи.

„На крачка от Рая“ е рок балада, позната на публиката от концертните изяви на групата, а сега за първи път получава и студийна версия. Авторът на песента Андро Стубел споделя, че това е едно от онези парчета, които отдавна са намерили място в сърцата на феновете, а вокалистът Пламен Кирков допълва, че записът ѝ е бил планиран от години.

Сингълът е част от концептуалния албум „27 крачки до Рая“, вдъхновен от т.нар. „Клуб 27“ – символичното обединение на музикални легенди, напуснали света на 27-годишна възраст. Сред тях са имена като Джим Морисън, Кърт Кобейн, Джанис Джоплин и Джими Хендрикс, чието влияние продължава да оформя поколения музиканти.

Албумът е замислен като израз на уважение към тези артисти и тяхното наследство. В създаването му участват Пламен Кирков (бас и вокали) и Андро Стубел (китари и композиции), заедно с оригиналния барабанист на Екзитус от 90-те Георги Марков, както и китариста Цветан Попов.

Записите са реализирани в Band House и VolumeUP, а смесването и мастерингът са дело на екипа на ANP Music Production. Обложката на албума отново е създадена от Венета Гергова.

Снимка: Венета Гергова

 

