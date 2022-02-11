Еди Ведър сподели нова песен „Better Believe“

Фронтменът на Pearl Jam Еди Ведър сподели новата си песен „Better Believe“, създадена съвместно с млади музиканти от чикагската организация Guitars Over Guns.

Композицията направи своята премиера по време на церемонията по откриването на Президентския център на Барак Обама на 18 юни, а вече е достъпна и във всички големи стрийминг платформи.

Проектът е реализиран с подкрепата на Obama Foundation, която събира Ведър и участниците от Guitars Over Guns. В записите се включват и студенти и възпитаници на Columbia College Chicago, където песента е записана.

„Better Believe“ е създадена от Еди Ведър заедно с няколко млади автори и музиканти, сред които Giselle Castro, Andre „Add-2“ Daniels, Jeremiah Fristoe, Mason Harris, Michael „Myskie“ Hightower, Naomi Owens, Joy Viltz и Iya Waters. Сред гостите е и Джош Клингхофър, който свири на клавишни.

Продуценти на песента са Andrew Watt, Andre „Add-2“ Daniels, Paul LaMalfa и самият Ведър.

Всички авторски възнаграждения, които Еди Ведър и съавторите му ще получат от песента, ще бъдат дарени на Guitars Over Guns - организация, която използва музиката, изкуството и менторските програми, за да подкрепя развитието на млади хора и да им помага да откриват нови възможности за бъдещето си.

„Better Believe“ е поредният пример за дългогодишната ангажираност на Еди Ведър към образователни и социални каузи, този път чрез проект, който поставя младите таланти в центъра на творческия процес.