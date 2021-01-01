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Edguy обявиха първи концерт от десет години насам

Германската пауър метъл група се завръща на сцената през юни 2027 г.

Публикувано на 17 Юни 2026
Edguy обявиха първи концерт от десет години насам

След десетилетие извън концертната сцена Edguy официално обявиха своето завръщане. Германската група ще изнесе концерт на 25 юни 2027 г. в родния си град Фулда, а билетите влизат в продажба на 17 юни чрез Eventim.

Новината беше съобщена чрез кратка публикация в социалните мрежи, в която музикантите написаха: „Някои истории заслужават последна глава. Нека я напишем заедно.“

Обявяването на концерта идва повече от година след като фронтменът Тобиас Самет призна в интервю за Metal Hammer, че не вижда скорошно завръщане на групата. Тогава той обясни, че през годините членовете на Edguy са поели в различни посоки и работата в групата все по-трудно е намирала обща посока.

„Книгата не е затворена, но не знам кога и дали ще се случи“, коментира Самет през 2025 г., докато продължаваше да се концентрира върху своя проект Avantasia.

Edguy са основани през 1992 г. от Тобиас Самет, Йенс Лудвиг и Дирк Зауер. По-късно към тях се присъединяват басистът Тобиас „Еги“ Ексел и барабанистът Феликс Бонке. През годините групата се превръща в едно от най-популярните имена на европейската пауър метъл сцена с албуми като "Theater Of Salvation", "Hellfire Club", "Rocket Ride" и "Tinnitus Sanctus".

Последният студиен албум на Edguy, "Space Police – Defenders Of The Crown", излезе през 2014 г. Оттогава насам Самет насочи основната си енергия към Avantasia, а дейността на групата постепенно замря.

Засега концертът във Фулда е единствената официално обявена дата на Edguy, но за феновете на групата това е първият знак, че една от най-обичаните банди в жанра може отново да се завърне към активна концертна дейност.

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