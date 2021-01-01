Edguy обявиха първи концерт от десет години насам

След десетилетие извън концертната сцена Edguy официално обявиха своето завръщане. Германската група ще изнесе концерт на 25 юни 2027 г. в родния си град Фулда, а билетите влизат в продажба на 17 юни чрез Eventim.

Новината беше съобщена чрез кратка публикация в социалните мрежи, в която музикантите написаха: „Някои истории заслужават последна глава. Нека я напишем заедно.“

Обявяването на концерта идва повече от година след като фронтменът Тобиас Самет призна в интервю за Metal Hammer, че не вижда скорошно завръщане на групата. Тогава той обясни, че през годините членовете на Edguy са поели в различни посоки и работата в групата все по-трудно е намирала обща посока.

„Книгата не е затворена, но не знам кога и дали ще се случи“, коментира Самет през 2025 г., докато продължаваше да се концентрира върху своя проект Avantasia.

Edguy са основани през 1992 г. от Тобиас Самет, Йенс Лудвиг и Дирк Зауер. По-късно към тях се присъединяват басистът Тобиас „Еги“ Ексел и барабанистът Феликс Бонке. През годините групата се превръща в едно от най-популярните имена на европейската пауър метъл сцена с албуми като "Theater Of Salvation", "Hellfire Club", "Rocket Ride" и "Tinnitus Sanctus".

Последният студиен албум на Edguy, "Space Police – Defenders Of The Crown", излезе през 2014 г. Оттогава насам Самет насочи основната си енергия към Avantasia, а дейността на групата постепенно замря.

Засега концертът във Фулда е единствената официално обявена дата на Edguy, но за феновете на групата това е първият знак, че една от най-обичаните банди в жанра може отново да се завърне към активна концертна дейност.