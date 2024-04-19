Джей Уайнбърг обяви, че напуска Suicidal Tendencies

Бившият барабанист на Slipknot Джей Уайнбърг обяви, че се разделя с легендарната калифорнийска кросоувър траш/хардкор пънк група Suicidal Tendencies, след близо две години съвместна работа.

Музикантът сподели новината чрез публикация в Instagram, придружена от почти две дузини снимки от концертите и турнетата си с групата. В съобщението си Уайнбърг изрази благодарност към Suicidal Tendencies за „невероятната година и половина концерти“ и определи периода си в бандата като „абсолютно удоволствие“.

Джей Уайнбърг разкри, че решението му е свързано с лични и творчески приоритети. Заедно със съпругата си Хлои очакват първото си дете, което го е накарало да насочи енергията си към няколко дългосрочни проекта. Сред тях са артистичната платформа Portraits Of An Apparition, различни колаборации, изграждането на собствено креативно студио у дома, както и нови проекти, които засега не може да обяви публично.

„Въпреки че няма да свиря повече с момчетата, не мога да опиша с думи любовта и уважението, които изпитвам към тях, и към всички фенове, които срещнах на шест континента“, споделя още Уайнбърг.

Той отправи специални думи към Майк Мюър, Дийн Плезънтс, Бен Уайнман и Тай Трухильо, подчертавайки, че са му подали ръка в труден момент и са му помогнали да усети истински посланието на класиката „You Can’t Bring Me Down“.

В заключение Джей Уайнбърг отбелязва, че влиянието на Suicidal Tendencies върху него като барабанист е огромно и че участието му в историята на групата е „чест за цял живот“, нареждайки се до имената на множество свои музикални герои, оставили следа в наследството на бандата.