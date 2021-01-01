Dimmu Borgir обявиха нов албум „Grand Serpent Rising“

Oсем години тишина след албума „Eonian“, норвежките симфоник блек метъл титани Dimmu Borgir обявиха новия си албум „Grand Serpent Rising“, който ще излезе на 22 май чрез Nuclear Blast.

Албумът ще включва 13 песни и по думите на фронтмена Shagrath съчетава всички етапи от развитието на групата:

„Това е запис, който отразява всяка ера на Dimmu Borgir. Убеден съм, че феновете ще открият нещо свое в него.“

Китаристът Silenoz допълва, че заглавието носи идея за промяна и прераждане:

„Змията символизира обновление, знание и освобождение – да смениш кожата си и да продължиш напред.“

„Grand Serpent Rising“ е записан в Гьотеборг с продуцента Fredrik Nordström, работил с бандата по ключови издания като „Puritanical Euphoric Misanthropia“ и „Death Cult Armageddon“.

Заедно с анонса, групата представи и първия сингъл „Ulvgjeld & Blodsodel“, придружен от кинематографично видео. Песента, изпята на норвежки, разглежда теми като наследство, кръв и предаване на идентичност между поколенията.

През есента Dimmu Borgir ще тръгнат на европейско турне заедно с Behemoth, а към тях ще се присъединят и Dark Funeral.