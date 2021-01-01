Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Detox споделиха новия си сингъл „Искам“

Публикувано на 15 Май 2026
Detox споделиха новия си сингъл „Искам“

Българската рок група Detox сподели новия си авторски сингъл „Искам“, който вече е наличен в YouTube с официално текстово видео.

Песента носи емоционален заряд и е посветена на липсата, вътрешната борба и чувствата, които остават дори когато всичко изглежда изгубено. „Искам“ комбинира мелодичен рок звук с по-съвременно звучене и личен текст.

Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Иван Попов Arthur и DETOX. В записа участват Ненчо Стефанов NinYo – вокали, барабани и ударни, Иван Попов Arthur – китари, бас и клавишни, както и Станислав Петров Stenly – клавишни.

Записите са реализирани в „OK Sound“ и „Sound City Studio“, а миксът и мастерингът са направени от Оги Кьосовски.

Преди година Detox се появиха в музикалното пространство с дебютния сингъл „До теб“ с участието на с вокалите на Ники Здравков (Кикимора, Торнадо), с който поставиха началото на новия си мелодичен поп-рок проект. През януари представиха и втората си авторска песен „Опасен“, отново с участието на Ники Здравков зад микрофона.

Ключови думи: