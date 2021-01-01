Detox споделиха новия си сингъл „Искам“

Българската рок група Detox сподели новия си авторски сингъл „Искам“, който вече е наличен в YouTube с официално текстово видео.

Песента носи емоционален заряд и е посветена на липсата, вътрешната борба и чувствата, които остават дори когато всичко изглежда изгубено. „Искам“ комбинира мелодичен рок звук с по-съвременно звучене и личен текст.

Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Иван Попов Arthur и DETOX. В записа участват Ненчо Стефанов NinYo – вокали, барабани и ударни, Иван Попов Arthur – китари, бас и клавишни, както и Станислав Петров Stenly – клавишни.

Записите са реализирани в „OK Sound“ и „Sound City Studio“, а миксът и мастерингът са направени от Оги Кьосовски.

Преди година Detox се появиха в музикалното пространство с дебютния сингъл „До теб“ с участието на с вокалите на Ники Здравков (Кикимора, Торнадо), с който поставиха началото на новия си мелодичен поп-рок проект. През януари представиха и втората си авторска песен „Опасен“, отново с участието на Ники Здравков зад микрофона.