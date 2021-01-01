Деян Каменов представи „Шах Мат“ в „Кутията на Z-Rock“

DeeStoned пуснаха новия си сингъл „Шах Мат“ песен на български език, която дава посока към предстоящото едноименно EP на групата.

По този повод Деян Каменов – Дидо гостува в „Кутията на Z-Rock“, където разказа повече за новата музика, работата с Гери Турийска и личния път, който стои зад проекта DeeStoned.

Новото EP „Шах Мат“ включва шест песни и е реализирано с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Текстовете са на Гери Турийска, която участва и с вокали в едноименния сингъл. В разговора Дидо сподели, че съвместната им работа се е случила естествено, а песните са преминали през период на свирене на живо, оформяне и шлифоване, преди да стигнат до студиото.

В записите участват Симеон Славчев на бас, Спартак Боянов на барабани и Антон Златков с китарни партии. Продукцията на новото EP е свързана и с работата в студиото на Теодор Янков, който помага на групата в оформянето на звука.

В „Кутията на Z-Rock“ Дидо разказа и за първите години на DeeStoned, за над 250 концерта в рамките на три години, както и за пътя от първото EP "Light My Way" до новите песни на български език. По думите му DeeStoned не е просто „проект“, а група, в която всеки от музикантите вкарва своята енергия и разбиране за песента.

Разговорът премина и през по-лични теми, периода с проблемите с гласа, промяната в начина на живот, бащинството и осъзнаването на музиката като постоянна движеща сила. „Музиката е пътеводната светлина и нещото, което винаги ме е дърпало през всякакви периоди", сподели Дидо в края на интервюто.

Премиерното представяне на новия материал ще бъде на 11 май в Общински драматичен театър – Кюстендил. След това DeeStoned ще представят песните и на 12 август в Летния кинобар в Царево, където към групата ще се присъедини и Гери Турийска.

Очаква се и видеоклип към „Шах Мат“, като идеята вече се обсъжда между Дидо и Гери Турийска.

В аудиофайла под снимката можете да чуете целия разговор на Цвети Симеонова Stormy с Деян Каменов в "Кутията на Z-Rock"