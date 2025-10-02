Def Leppard ще получат звезда на холивудската Алея на славата

Британската рок група Def Leppard ще бъде удостоена с 2 825-ата звезда на Алеята на славата в Холивуд на четвъртък, 9 октомври, от 11:30 ч. местно време. Групата ще получи звездата си в категорията „Запис“. Специални гости на събитието ще бъдат Джон Бон Джоуви и Брус Резников, президент и главен изпълнителен директор на Universal Music Enterprises. Водещ на церемонията ще бъде Боб Бухман, радио водещ от Sirius XM.

Холивудската търговска камара управлява легендарната Алея на славата от името на град Лос Анджелис и вече десетилетия организира тези световноизвестни церемонии. От 1960 г. насам милиони хора от целия свят са посещавали тази културна забележителност.

Def Leppard споделят:

„За нас е чест да съобщим, че ще получим звезда на Алеята на славата на 9 октомври, благодарение на Холивудската търговска камара. Нищо от това нямаше да бъде възможно без ВАС. Благодарим ви.“

Ана Мартинес, продуцент на Алеята на славата, заяви:

„Холивудската търговска камара с гордост приветства DEF LEPPARD в Алеята на славата. Групата си е извоювала трайно място не само в историята на музиката, но вече и на един от най-известните тротоари в света.“