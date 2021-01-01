Close Enemies представи видеото към „Rain“

Close Enemies супергрупата, в която участва басистът на Aerosmith Том Хамилтън — представи официалното видео към песента „Rain“. Парчето е част от дебютния албум на групата, който се очаква да излезе през март чрез TLG|ROCK.

В състава на Close Enemies участват още Тони Брок (THE BABYS), Питър Страуд (дългогодишен китарист на Шерил Кроу), Трейс Фостър, известен като технически специалист на AC/DC, и Чейсън Хамптън. Проектът се оформя след прекратяването на концертната дейност на Aerosmith заради здравословните проблеми на вокалиста Стивън Тайлър.

Групата залага на класическо рок звучене, изградено върху опита на музиканти с дългогодишна кариера на сцена. Въпреки името си, членовете на Close Enemies са близки приятели и сътрудници от години.

През 2025 г. бандата публикува поредица от сингли, включително „Sound Of A Train“, „Inside Out“, „Sweet Baby Jesus“, „Rain“ и „More Than I Could Ever Need“. Те предшестват излизането на дебютния албум.

Идеята за проекта се заражда преди около три години, когато част от музикантите започват да работят заедно върху нов материал. По-късно към тях се присъединява и Том Хамилтън, който търси възможност да реализира свои песни извън Aerosmith.