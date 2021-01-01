Чуйте новия сингъл на Тори Еймъс „Shush“

Американската певица Тори Еймъс пусна новия си сингъл „Shush“, част от предстоящия ѝ албум „In Times of Dragons“, очакван на 1 май чрез Universal/Fontana.

След първия сингъл „Stronger Together“, в който участие взима и дъщеря ѝ, „Shush“ продължава концептуалната линия на албума, съчетаваща политически теми и фантастичен наратив.

В песента Еймъс представя измислена версия на себе си, омъжена за влиятелен и опасен милиардер – образ, чрез който коментира съвременните обществени и политически процеси.

„Той олицетворява това, с което се сблъскваме днес – хора с власт, които вярват, че могат да контролират политиката и обществото“, споделя тя.

С „In Times of Dragons“ Tori Amos създава концептуален албум, който изследва теми като власт, демокрация и влияние, пречупени през метафоричен и символичен свят.