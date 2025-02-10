Публикувано на 15 Април 2026
Чуйте новия сингъл на Venom „Kicked Outta Hell“

Британските екстремни метъл легенди Venom представиха новия си сингъл „Kicked Outta Hell“, второ парче от предстоящия им студиен албум „Into Oblivion“, който ще излезе на 1 май чрез Noise/BMG.

Песента идва заедно с официален видеоклип, режисиран от Анди Пилкингтън.

„Into Oblivion“ ще бъде 16-ият студиен албум на Venom и първият нов материал на групата след „Storm The Gates“ (2018). В него отново участва дългогодишният състав – Конрад „Кронос“ Лант (бас/вокали), Rage (Стюарт Диксън – китара) и Danté (Дани Нийдъм – барабани).

Албумът включва 13 песни, които носят характерния почерк на Venom тежък, мрачен и директен звук, съчетаващ класическото им звучене от 80-те с по-съвременен подход, без да губи агресията и духа на групата.

Работата по „Into Oblivion“ продължава няколко години, като процесът е забавен от пандемията, студийни трудности и желанието всичко да бъде изпипано докрай.
„Този албум наистина разширява границите. Но ако искаш да направиш убийствен запис – плащаш с кръв, пот и сълзи“, казва Кронос.

Китаристът Rage допълва:
„Много съм горд с този албум. Звучи различно, но и познато. Всяка песен има свой характер, но всички работят заедно.“

Сред вече познатите парчета е и „Lay Down Your Soul“, което връща към ранните години на Venom и дори намигва към класиката „Black Metal“, с потенциал да се превърне в концертен фаворит.

Химията между музикантите остава ключова настоящият състав е заедно вече над 17 години.
„Всичко се дължи на приятелството и взаимното уважение“, казва Danté.

Албумът ще бъде наличен и във физически формати, като ограничени тиражи на винил и CD ще включват подписани фотокарти от членовете на групата.

В момента съществуват няколко формации, свързани с името Venom – освен тази на Кронос, активни са и Venom Inc., както и проектът с участието на Джеф „Mantas“ Дън и Антъни „Abaddon“ Брей, които също ще отбележат 45 години от дебюта „Welcome To Hell“ (1981) с фестивални участия през 2026 г.

