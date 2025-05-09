Въведете търсената дума и натиснете Enter
Чуйте новия сингъл на Battle Beast "Here We Are"

Трета песен от предстоящия нов албум Steelbound

Публикувано на 07 Август 2025
Финландската метъл група Battle Beast ще издаде своя седми студиен албум, озаглавен "Steelbound", през октомври чрез Nuclear Blast. Официалното музикално видео към третия сингъл от албума — "Here We Are" — вече е налично.

През май Battle Beast представиха първия сингъл от Steelbound, песента "Last Goodbye", а през юни последва и вторият — заглавното парче "Steelbound".

Европейското турне на групата ще започне ударно на 17 октомври с най-големия им самостоятелен концерт в Германия до момента — в Inselpark Arena в Хамбург. Като специални гости в турнето се включват Dominum, а Majestica ще откриват концертите. Обиколката ще продължи до средата на декември.

