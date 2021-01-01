Чуйте „Неразбран“ новият сингъл на Торнадо с участието на Дичо

Торнадо представиха новия си сингъл „Неразбран“, който вече е достъпен в YouTube с официално видео и специалното участие на Дичо.

Според музикантите песента е посветена на усещането за самота, отчуждението и живота „през екран“, дори когато човек е заобиколен от хора. В текста се преплитат теми за изолацията, виртуалната реалност и трудната комуникация в съвременния свят.

Музиката, текстът и аранжиментът са дело на групата, а видеото е режисирано от Николай Цветков и екипа на Rōnin Cinema House. Мастерингът е поверен на Mr. Moon Mastering.

От групата благодарят на всички, участвали в реализацията на проекта, както и на Дичо за подкрепата и гостуването в песента.