Cheap Trick с видеоклип към нов сингъл „The Riff That Won’t Quit“

Американската рок група Cheap Trick ще издаде своя 21-ви студиен албум, озаглавен „All Washed Up“, на 14 ноември чрез BMG.

Официалният видеоклип към втория сингъл от албума – „The Riff That Won’t Quit“ – вече е налично онлайн и можете да го гледате по-долу:

Албумът „All Washed Up“ е продължение на излезлия през 2021 г. албум „In Another World“ и е продуциран от самата група и Джулиан Реймънд. Миксиран е от Крис Лорд-Алджи, а записите са направени в различни студиа в Нешвил и Лос Анджелис през 2024 г.

„Още един силен албум от групата, която винаги звучи като себе си“, споделя вокалистът и китарист Робин Зандър. По негови думи: „Това е Cheap Trick – с познатите добри, лоши и шантави моменти, които винаги имаме в нашите записи.“

Първият сингъл от албума, „Twelve Gates“, излезе през август. Тогава басистът Том Питърсън коментира: „‘Twelve Gates’ е една от песните, с които най-много се гордеем. Смятам, че е сред най-добрите в албума.“

Създадена през 1974 г., Cheap Trick е сред най-разпознаваемите американски рок групи, известна с мелодичния си и енергичен стил. Сред най-популярните им песни са „Dream Police“, „Surrender“, „I Want You To Want Me“ и световният хит „The Flame“.

През 2016 г. групата беше включена в Залата на славата на рокендрола, след почти пет десетилетия активна кариера, над 20 милиона продадени албума и десетки златни и платинени отличия.

Настоящият състав на Cheap Trick включва трима от оригиналните членове – Робин Зандър, Рик Нилсен и Том Питърсън. От 2010 г. барабанистът Дакс Нилсен (син на Рик) е част от групата, а към концертния състав се присъединява и Робин Тейлър Зандър – синът на вокалиста.

„All Washed Up“ съдържание:

1. All Washed Up

2. All Wrong Long Gone

3. The Riff That Won’t Quit

4. Bet It All

5. The Best Thing

6. Twelve Gates

7. Bad Blood

8. Dancing With The Band

9. Love Gone

10. A Long Way To Worcester

11. Wham Boom Bang