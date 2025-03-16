Candlemass работят по нов студиен албум

Candlemass работят по наследника на „Sweet Evil Sun“ от 2022 година. Вокалистът Йохан Лангквист потвърди, че басистът и основен автор Лейф Едлинг вече пише материала за следващия студиен албум на шведската дуум метъл група.

По думите на Лангквист работата е напреднала до демозаписи на приблизително половин албум.

„Направих няколко демозаписа. Лейф в момента пише нов албум, така че нов албум ще има. Работим по него и досега съм записал демо вокали за може би половината материал“, разказва той.

Засега Candlemass нямат конкретна дата за издаването. Лангквист допуска, че албумът може да се появи през 2027 година, но уточнява, че все още не може да даде точен срок.

Вокалистът разказва и за начина, по който двамата с Едлинг работят върху новите песни. Басистът остава основният автор както на музиката, така и на текстовете, докато в студиото двамата експериментират с различни вокални мелодии, докато намерят подходящата за конкретната композиция.

Последното издание на Candlemass е EP-то „Black Star“, което излезе през май 2025 година чрез Napalm Records.