Бургас Блус Фест се завръща на 21 август 2026

Бургас Блус Фест ще се завърне през 2026 г. след дълго прекъсване. Новото издание на фестивала ще се проведе на 21 август на открита сцена в Морската градина в Бургас, до Флората, а входът ще бъде свободен.

Организатор на събитието е Марияна Добрева-Велева – вокалист, композитор и инструменталист на група Силует, както и организатор на ежегодния Джулай морнинг в Бургас.

Фестивалът се възражда в памет на Пламен Ставрев – основен двигател и вдъхновител на Бургас Блус Фест. Заедно със Стефан Корадов и Соня Корадова той поставя началото на фестивала през 1994 г.

През годините Бургас Блус Фест се превръща в едно от знаковите музикални събития в града, а на сцената му се качват имена като Георги Минчев, Васко Кръпката, Буги Барабата, Вили Кавалджиев, The Blues Brothers Band и други български и международни изпълнители.

След смъртта на Пламен Ставрев през 2011 г. фестивалът има едно специално издание през 2012-а, а сега отново се завръща с идеята да съхрани паметта и духа на музиканта.

Хедлайнер на тазгодишното издание ще бъде Васко Кръпката – едно от емблематичните имена на българската блус сцена и дългогодишен участник във фестивала.

Организаторите обещават скоро да обявят и пълната програма на събитието.