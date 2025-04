Buckcherry с нов сингъл "Come On"

Калифорнийската рок група Buckcherry ще издаде своя единадесети студиен албум, "Roar Like Thunder", на 13 юни. Официалното лирик видео за втория сингъл от албума, "Come On", може да бъде видяно по-долу.

Подобно на "Vol. 10" от 2023 г. и "Hellbound" от 2021 г., "Roar Like Thunder" е записан в Нашвил в Sienna Studios и ръководен от продуцента и композитор Марти Фредериксен, който преди това е сътрудничил с Aerosmith, Def Leppard, Джони Ланг и Шерил Кроу, сред много други. Всичките 10 песни са написани от вокалиста на Buckcherry Джош Тод, китариста на групата Стиви Даканай (известен като Стиви Д.) и Фредериксен.

"Roar Like Thunder" ще бъде издаден в Северна Америка от Round Hill Records, в Япония от Sony Japan и в останалата част от света от Earache Records.

"Roar Like Thunder" съдържание:

1. Roar Like Thunder

2. When The Sun Goes Down

3. Come On

4. Talking Bout Sex

5. Blackout

6. I Go Boom

7. Set It Free

8. Hello Goodbye

9. Machine Gun

10. Let It Burn