Breaking Benjamin с нов сингъл „Something Wicked“

Breaking Benjamin споделиха нов сингъл „Something Wicked“, първи поглед към следващия студиен албум на бандата.

Песента залага на мрачна атмосфера, тежки китари и постепенно натрупващо напрежение, като преминава от по-интроспективно начало към мащабен и емоционален финал.

В центъра отново е гласът на Бенджамин Бърнли, който преминава между по-сдържани вокали и характерната експлозивна енергия на групата. По думите му, „Something Wicked“ показва както музикалните, така и тематичните влияния зад новия материал. Той допълва, че групата съзнателно е опитала да излезе извън досегашните си граници по време на работата върху песента и предстоящия албум.

Новият сингъл идва след „Awaken“, издаден през октомври 2024 г. – първата нова музика на Breaking Benjamin от 2018-а насам. Парчето достигна до върха на Rock Digital Songs класацията и натрупа над 131 милиона стрийма в световен мащаб.

През годините Breaking Benjamin се утвърдиха като едно от най-успешните имена в модерния рок, с десет песни, достигнали №1 в рок радиата, милиарди стриймове и няколко платинени албума. Сред най-успешните им издания са "Phobia", "Dear Agony", "Dark Before Dawn" и "Ember".

Това лято групата се завръща и на европейска сцена за първите си концерти на континента от 2017 г. насам. Част от турнето е и България – Breaking Benjamin ще свирят на 29 юни в Арена 8888 София. В европейската обиколка като специални гости се включват Chevelle и Return To Dust.