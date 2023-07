Black Stone Cherry пуснаха сингъла "Screaming At The Sky"

Рок бандата от Кентъки Black Stone Cherry ще издаде осмия си студиен албум "Screamin' At The Sky" на 29 септември чрез Mascot Records.

По-рано тази година групата сподели сингъла "Out Of The Pocket", който ще влезе в предстоящата творба, а сега можете да чуете и заглавното парче "Screaming At The Sky"

„Подобно на повечето песни на Black Stone Cherry, музиката беше написана първо и тя задаваше темпото.", сподели фронтменът на бандата Крис Робъртсън.

В края на миналата година Black Stone Cherry потвърдиха, че вече работят върху продължение на албума "The Human Condition", който излезе през 2020 година. Съвсем скоро той ще бъде факт, а по-долу можете да видите съдържанието и обложката на "Screamin' At The Sky"

"Screamin' At The Sky" съдържание:

1. Out Of Pocket

2. Screamin' At The Sky

3. Nervous

4. When The Pain Comes

5. Show Me What It Feels Like

6. R.O.A.R.

7. Smile, World

8. The Mess You Made

9. Who Are You Today?

10. Not Afraid

11. Here's To The Hopeless

12. You Can Have It All