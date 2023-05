Black Stone Cherry обявиха нов албум. Чуйте новия сингъл - "Nervous"

Black Stone Cherry обявиха, че ще издадат осмия си студиен албум "Screaming At The Sky" на 29 септември, чрез Mascot Records.

По-рано тази година Black Stone Cherry издадоха водещия сингъл от предстоящата творба, "Out of Pocket", който става любим на публиката на последните концерти на групата в Обединеното кралство.

Сега с официалната информация за албума бандата представя видеоклип към втори сингъл - песента "Nervous". Режисьор на видеото е Кайл Лофтъс, а в кадрите участва актьора Матео Палмитиер.

„Заснемането на видеото към „Nervous“ беше невероятно изживяване, като да си на снимачна площадка! Прекарахме деня в стара фабрика за бои, превърната във филмово студио, което имаше всички тези невероятни декори." споделиха Black Stone Cherry.

Албумът "Screaming At The Sky" ще съдържа 12 песни, изцяло нов материал, записан в легендарната зала The Plaza Theatre в Глазгоу, Кентъки — построена през 1934 г., която се гордее с прецизна акустика.

"Screamin' At The Sky" съдържание:

1. Out Of Pocket

2. Screamin' At The Sky

3. Nervous

4. When The Pain Comes

5. Show Me What It Feels Like

6. R.O.A.R.

7. Smile, World

8. The Mess You Made

9. Who Are You Today?

10. Not Afraid

11. Here's To The Hopeless

12. You Can Have It All

"Screamin' At The Sky" обложка: