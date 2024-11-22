Бет Харт сподели видеоклип към песента „Stuff For You“

Бет Харт сподели официален видеоклип към „Stuff For You“, една от песните, включени в новото делукс издание на албума „You Still Got Me“.

Разширената версия на албума излезе на 17 юни чрез Provogue Records и добавя шест допълнителни композиции, които досега бяха достъпни единствено в лимитираното бокссет издание. Сред тях са „Mean Ole Man Of Mine“, „Stuff For You“, както и разширени версии на някои от песните в албума, включително „Savior With A Razor“ с участието на Слаш.

По повод излизането на делукс изданието Бет Харт сподели:

„Този албум означава всичко за мен и се радвам, че мога да споделя още малка част от него с вас. Отворихме архива и добавихме шест песни, които досега бяха налични само в лимитирания бокссет. Всяка от тях идва от истинско място – от върховете, спадовете, изцелението и надеждата. Всичко е там, без излишни украси.“

Първоначално издаден през 2024 г., „You Still Got Me“ се превърна в един от най-успешните албуми в кариерата на американската певица. Той оглави класацията Billboard Blues Albums, достигна първото място в британската Jazz & Blues Chart и влезе в Топ 10 в няколко европейски държави. До момента албумът е събрал над 11 милиона стриймвания в световен мащаб.

Българските фенове ще имат възможност да чуят част от песните от „You Still Got Me“ и на живо. Beth Hart ще гостува в София на 18 юли 2026 г. в Парк център ЮНАК като част от европейското си турне.