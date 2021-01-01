Beartooth обявиха новия си албум „Pure Ecstasy“

Слушайте тежкия едноименен сингъл

Публикувано на 15 Май 2026
Снимка: Getty Images

Beartooth обявиха нов студиен албум. Шестият запис на групата, "Pure Ecstasy", ще излезе на 28 август чрез новия им лейбъл Fearless Records.

Заедно с анонса бандата представи и заглавното парче „Pure Ecstasy“, което показва по-тежката страна на новия материал. Песента контрастира на по-мелодичния предишен сингъл „Free“ и се доближава повече до звученето на албума "Below" от 2021 г.

Според фронтмена Кейлъб Шомо новият албум е „най-честното отражение“ на самия него досега. Той описва проекта като емоционален поглед към противоречията в ежедневието, където страхът и радостта често съществуват едновременно.

Кейлъб допълва, че „Free“ е поставила началото на нов етап както за музиката на Beartooth, така и за личния му живот.

С "Pure Ecstasy" групата представя и нова визуална концепция, доминирана от червена естетика, която съпътства новата ера на Beartooth.

 

