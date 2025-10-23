Басистът и съосновател на Limp Bizkit Сам Ривърс, почина на 48 години

Басистът на Limp Bizkit, Сам Ривърс, е починал на 48-годишна възраст.

В събота, 18 октомври, групата, водена от Фред Дърст, сподели публикация в Instagram, с която съобщи, че Ривърс е издъхнал по-рано през деня. Причината за смъртта не беше разкрита.

„Днес загубихме нашия брат. Нашия колега. Нашия пулс,“ написа бандата в описанието под снимка на Ривърс от концерт.

„Сам Ривърс не беше просто нашият басист — той беше чиста магия. Пулсът под всяка песен, спокойствието в хаоса, душата в звука,“ продължават от групата. „От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога няма да бъдат заменени. Талантът му беше естествен, присъствието му — незабравимо, а сърцето му — огромно.“

„Споделихме толкова много моменти — луди, тихи, красиви — и всеки от тях имаше по-голяма стойност, защото Сам беше там,“ добавят Limp Bizkit. „Той беше човек от онези, които се раждат веднъж в живота. Истинска легенда сред легендите. И духът му ще живее завинаги — във всеки ритъм, на всяка сцена, във всеки наш спомен.“

Сам Ривърс е един от основателите на Limp Bizkit, заедно с Фред Дърст и Джон Ото, в Джаксънвил, Флорида, през 1994 година. През 2015 г. той напуска групата по здравословни причини, които по-късно разкрива като чернодробни проблеми, причинени от злоупотреба с алкохол. Ривърс се завърна в Limp Bizkit през 2018 г. и остана част от състава до смъртта си.