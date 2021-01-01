Ashba сподели видео към кавъра си на класиката на The Doors – “People Are Strange”

Китаристът Ashba – познат преди като Ди Джей Ашба и известен с работата си със Sixx:A.M., Guns N’ Roses, Mötley Crüe, Beautiful Creatures и BulletBoys – представи видео към своя GDM (Guitar Dance Music) кавър на песента “People Are Strange” на The Doors.

„Пускам този GDM хит точно навреме за Хелоуин,“ споделя Ашба.

Ашба е номиниран за „Грами“ продуцент, автор на песни, DJ и мултиплатинен артист. Той е писал и продуцирал редица хитове за легендарни изпълнители, сред които Нийл Даймънд и Mötley Crüe.

Като член на групи като Guns N’ Roses и Sixx:A.M., Ашба е пленявал публиката по целия свят в продължение на десетилетия. С множество хитове в класациите и милиони фенове, той продължава да разширява границите на рок музиката. Като артист на Universal Recording, той създава нов музикален жанр – GDM (Guitar Dance Music), който съчетава масивния рок китарен звук с електронна музика.

„Целта ми беше да създам напълно нов звук, като комбинирам моя китарен стил с елементи от електронната музика, с надеждата да вдъхновя ново поколение млади хора да хванат инструмент,“ казва Ашба.