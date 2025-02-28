Bad Omens с нов сингъл „Specter“

Bad Omens официално са обратно в светлините на прожекторите с дългоочаквания си нов сингъл „Specter“, издаден чрез Sumerian Records. След месеци на мистериозни послания „goodbye, friend“, загатващи за нова ера, бандата представя парче, което обещава да изведе звука им на ново ниво.

Песента излеза и с официален видеоклип, в който участва актьора Райън Хърст.

„Specter“ е първото ново издание на Bad Omens след златно сертифицирания от RIAA албум „The Death Of Peace Of Mind“ (2022) – записът, който изстреля групата сред водещите имена в рок сцената.